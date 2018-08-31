Илиеш: какие дома Кишинева выстоят при сильном землетрясении

Сегодня исполняется ровно 32 года с момента одного из самых сильнейших землетрясений 31 августа 1986 года. Тогда были повреждены 55 тысяч жилых домов в республике, но Кишинев выстоял.

В столице до сих пор есть множество зданий, построенных в ХХ веке, намного меньше зданий века XIX. Есть дома абсолютно разного стиля и исполнения — в том числе, отстроенные из разных материалов и с соблюдением различных технологических норм. В нынешнем тысячелетии в столице возвели более 300 многоквартирных домов.

Насколько безопасны новые здания, и смогут ли старые дома выстоять при мощном землетрясении, а также — какие именно материалы признаны наукой самыми безопасными в сейсмоактивных зонах?