Во Владикавказе три человека пострадали при обрушении на стройке 

ЦХИНВАЛ, 31 авг — Sputnik. В столице Северной Осетии утром 31 августа произошло обрушение металлических конструкций при строительстве автопаркинга, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. В результате происшествия пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
Происшествие случилось на улице Ш. Джигкаева, на место выехали дежурные караулы специализированной пожарно-спасательной части и североосетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Все пострадавшие были доставлены в в лечебные заведения столицы Северной Осетии.
На происшествие реагировали 26 человек, 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек, 3 единицы техники, сообщают в ведомстве.