Во Владикавказе три человека пострадали при обрушении на стройке

Происшествие случилось на улице Ш. Джигкаева, на место выехали дежурные караулы специализированной пожарно-спасательной части и североосетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Все пострадавшие были доставлены в в лечебные заведения столицы Северной Осетии.

На происшествие реагировали 26 человек, 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек, 3 единицы техники, сообщают в ведомстве.