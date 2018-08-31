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МЧС: Пожар на заводе в Нижегородской области локализован
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МЧС: Пожар на заводе в Нижегородской области локализован 

Национальная Служба Новостей 48 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пожар, возникший после взрыва на заводе им. Свердлова в Дзержинске, удалось локализовать. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение регионального центра МЧС. Источник отмечает, что пожар локализован на площади 100 кв. метров, и угрозы распространения огня больше нет.
Как отмечает Газета.ру, по предварительной информации, взрыв на заводе в Нижегородской области, который выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, произошел из-за нарушений требований безопасности во время работ. По факту произошедшего Следственный комитет России начал проверку, отмечает RT.
По информации ТАСС, в результате взрыва погибли три человека и еще четверо пострадали — они получили ожоги разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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