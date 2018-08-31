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Студентка Стенфорда восстановила и расшифровала эпитафию на саркофаге
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Студентка Стенфорда восстановила и расшифровала эпитафию на саркофаге 

Национальный Туристический Союз 54 минуты назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В университете Стенфорд одна из студенток восстановила разрушенную временем надпись на древнеегипетском саркофаге, сообщает новостной источник РИА. Саркофаг был приобретен женой основателя университета для коллекции музея учебного заведения в 1901 году.
Во время землетрясения в 1906 году гробница была сильно повреждена и многие надписи стали нечитаемы. Студентка Альгазе, проходившая курс музейной культуры, восстановила надпись и, с помощью ученых, расшифровала эпитафию.
Оказалось, что саркофаг принадлежал женщине по имени Сенчалантос, умершей в Древнем Египте. На ее гробнице написаны слова «Пусть ее имя молодеет с каждым днём». Отмечается, что уцелевшие древнеегипетские надписи встречаются крайне редко.
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