Студентка Стенфорда восстановила и расшифровала эпитафию на саркофаге

В университете Стенфорд одна из студенток восстановила разрушенную временем надпись на древнеегипетском саркофаге, сообщает новостной источник РИА . Саркофаг был приобретен женой основателя университета для коллекции музея учебного заведения в 1901 году.

Во время землетрясения в 1906 году гробница была сильно повреждена и многие надписи стали нечитаемы. Студентка Альгазе, проходившая курс музейной культуры, восстановила надпись и, с помощью ученых, расшифровала эпитафию.

Оказалось, что саркофаг принадлежал женщине по имени Сенчалантос, умершей в Древнем Египте. На ее гробнице написаны слова «Пусть ее имя молодеет с каждым днём». Отмечается, что уцелевшие древнеегипетские надписи встречаются крайне редко.