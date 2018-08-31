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Взрыв на ведущем заводе России по производству авиационных и космических двигателей унес жизни двух человек
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Взрыв на ведущем заводе России по производству авиационных и космических двигателей унес жизни двух человек 

Newsru.com + ещё 6 18 минут назад
Фото: Newsru.com
Два человека погибли в результате чрезвычайного происшествия на заводе ПАО «Кузнецов» в Самаре — ведущем предприятии в России по производству авиационных и космических двигателей.
"Двое сотрудников ПАО «Кузнецов» погибли в результате несчастного случая на производстве, — цитирует
"Интерфакс"
представителя пресс-службы предприятия. — В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП".
По сведениям источника агентства, на одном из предприятий ПАО «Кузнецов» в Самаре произошел взрыв газовоздушной смеси, который унес жизни двоих рабочих.
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"Поступил вызов в один из цехов предприятия, рассказал собеседник агентства. — Там четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода. Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли".
Источник добавил, что еще двое рабочих, находившихся вне резервуара, от медицинской помощи отказались.
ПАО «Кузнецов»
является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике. В частности, предприятие производит двигатели для стратегической и дальней авиации, а также двигатели для грузовых космических кораблей «Прогресс».
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