Тяжелобольную девочку из Владикавказа эвакуируют в Москву на самолете МЧС

ВЛАДИКАВКАЗ , 31 августа. / ТАСС /. Спецборт МЧС России проведет санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольной 12-летней девочки из Владикавказа в Москву . Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Самолет МЧС России осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию 12-летней жительницы Северной Осетии, которая нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.