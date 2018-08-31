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Тяжелобольную девочку из Владикавказа эвакуируют в Москву на самолете МЧС
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Тяжелобольную девочку из Владикавказа эвакуируют в Москву на самолете МЧС 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Спецборт МЧС России проведет санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольной 12-летней девочки из Владикавказа в Москву. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.
"Самолет МЧС России осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию 12-летней жительницы Северной Осетии, которая нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.
В Москве пациентку в экстренном порядке доставят в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Министерства здравоохранения России.
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