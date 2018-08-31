С таежным селом на юго-западе Забайкалья впервые с 1990-х годов возобновили авиасообщение

ЧИТА , 31 августа. / ТАСС /. Новая взлетно-посадочная полоса в таежном селе Менза на юго-востоке Забайкальского края приняла первый рейс из Читы: самолеты не прилетали сюда с 1990-х годов, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального министерства территориального развития Любовь Литвинова.

"Открытие авиационного маршрута Чита — Красный Чикой — Менза стало возможным благодаря строительству новой взлетно-посадочной полосы. Пассажирские перевозки по маршруту будет осуществлять региональная авиакомпания «Аэросервис», используя самолеты Ан-2 и ТВС-2МС. В последний раз самолет доставлял пассажиров в Мензу в 1990-х годах", — сказала Литвинова.

В профильном министерстве напомнили, что маршрут Чита — Менза включен правительством края в перечень социально значимых. Билет на самолет стоит 3,5 тыс. рублей.

Село Менза, в котором живут около 600 человек, находится на правом берегу одноименной реки в 186 км к югу от районного центра — села Красный Чикой, примерно в 750 км к юго-западу от Читы.