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С таежным селом на юго-западе Забайкалья впервые с 1990-х годов возобновили авиасообщение
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С таежным селом на юго-западе Забайкалья впервые с 1990-х годов возобновили авиасообщение 

ТАСС 2 часа назад
ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. Новая взлетно-посадочная полоса в таежном селе Менза на юго-востоке Забайкальского края приняла первый рейс из Читы: самолеты не прилетали сюда с 1990-х годов, сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального министерства территориального развития Любовь Литвинова.
"Открытие авиационного маршрута Чита — Красный Чикой — Менза стало возможным благодаря строительству новой взлетно-посадочной полосы. Пассажирские перевозки по маршруту будет осуществлять региональная авиакомпания «Аэросервис», используя самолеты Ан-2 и ТВС-2МС. В последний раз самолет доставлял пассажиров в Мензу в 1990-х годах", — сказала Литвинова.
В профильном министерстве напомнили, что маршрут Чита — Менза включен правительством края в перечень социально значимых. Билет на самолет стоит 3,5 тыс. рублей.
Село Менза, в котором живут около 600 человек, находится на правом берегу одноименной реки в 186 км к югу от районного центра — села Красный Чикой, примерно в 750 км к юго-западу от Читы.
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