Сотрудники МЧС спасли 10 человек при ликвидации пожара в квартире на востоке столицы

Пожар произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома в столичном районе Ивановское, при ликвидации возгорания сотрудники МЧС спасли 10 человек. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по столице.

«Пожар произошел в квартире по адресу: ул. Сталеваров, д. 4, корп. 3. В ходе тушения возгорания спасены 10 человек: восемь с восьмого этажа и двое — с девятого. Сведений о пострадавших не поступало», — пояснили в ведомстве.

Как отметил собеседник агентства, в 18:00 возгорание было ликвидировано на площади 20 кв. м. Причина пожара устанавливается.