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Сотрудники МЧС спасли 10 человек при ликвидации пожара в квартире на востоке столицы
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Сотрудники МЧС спасли 10 человек при ликвидации пожара в квартире на востоке столицы 

Агентство «Москва» + ещё 5 1 час назад
Фото: Москва24
Пожар произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома в столичном районе Ивановское, при ликвидации возгорания сотрудники МЧС спасли 10 человек. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по столице.
«Пожар произошел в квартире по адресу: ул. Сталеваров, д. 4, корп. 3. В ходе тушения возгорания спасены 10 человек: восемь с восьмого этажа и двое — с девятого. Сведений о пострадавших не поступало», — пояснили в ведомстве.
Как отметил собеседник агентства, в 18:00 возгорание было ликвидировано на площади 20 кв. м. Причина пожара устанавливается.
Агентство «Москва»: последние новости
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