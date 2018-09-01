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Число спасенных при пожаре в квартире на востоке столицы увеличилось до 13 человек
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Число спасенных при пожаре в квартире на востоке столицы увеличилось до 13 человек 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Москва24
В МЧС уточнили количество людей, спасенных при пожаре в квартире на востоке столицы. Пожарным удалось сохранить жизни 13 человек, сообщили в московском управлении ведомства, передает сетевое издание m24.ru.
"В общей сложности из здания по адресу улица Сталеваров, дом 4, корпус 3 спасено 13 человек: восемь — с восьмого этажа и пять — с девятого", — цитирует представителей МЧС Агентство «Москва». Уточняется, что среди спасенных — двое детей. Кроме того, пожарные вывели из здания еще 11 человек.
Ранее сообщалось о 10 спасенных во время пожара. Возгорание уже ликвидировали, площадь распространения огня составила 20 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.
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