Видео со взрывом гидроцикла было снято не на Кубани, а в Марокко

Разлетевшаяся по соцсетям запись взрыва гидроцикла с двумя пассажирами была сделана не на Кубани, а в Марокко , и в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

Первоначально сообщалось, что ЧП произошло 29 августа в районе поселка Кабардинка под Геленджиком , однако позже первым опубликовавший ролик автор телеграм-канала «ЧП Краснодар » признался, что сообщение о взрыве является «авторской импровизацией и прямого отношения к Черноморскому побережью Краснодарского края может не иметь». К тому моменту региональное управление МЧС и транспортная прокуратура заявили, что ничего не знают о происшествии и у них нет информации о находящихся в тяжелом состоянии пострадавших.

"На видео было видно, что берег не наш и цвет воды в море имеет более синий оттенок, чем у наших берегов, то есть вода в нём более солёная. На интершумах была слышна нерусская речь, а гидроцикл не имел регистрационных номеров, как положено по законодательству РФ. Всё это дало основания полагать, что инцидент произошёл не у нашего берега. Возможно, это было в Турции", — рассказал РИА Новости и.о. транспортного прокурора Новороссийска Александр Сарапкин

Углубленный мониторинг показал, что взрыв аквабайка Yamaha произошел не в Турции и не на Кубани, а на севере Марокко, близ Тетуана. Запись была обнародована 29 августа, а ее автором стал некто Samuel Garcia. По уверениям знакомых с ситуацией людей, в результате инцидента ни мужчина, ни его юный спутник не пострадали.