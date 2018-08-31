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Пожар на оборонном заводе в Дзержинске ликвидировали
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Пожар на оборонном заводе в Дзержинске ликвидировали 

Газета.Ru + ещё 76 36 минут назад
Представитель центра МЧС России по Нижегородской области сообщил о ликвидации пожара на оборонном заводе в Дзержинске, передает РИА «Новости».
Взрыв произошел на заводе имени Я. М. Свердлова в цехе, где производится аммонал. В результате произошедшего возник пожар, площадь которого составила 100 кв. м. По предварительной информации, взрыв на заводе произошел из-за нарушений требований безопасности во время работы.
По словам источника, полная ликвидация возгорания была объявлена в 13.00.
Ранее сообщалось, что при взрыве на крупном оборонном предприятии в Нижегородской области погибли три человека и трое госпитализированы.
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