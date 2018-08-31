Пожар на оборонном заводе в Дзержинске ликвидировали

Взрыв произошел на заводе имени Я. М. Свердлова в цехе, где производится аммонал. В результате произошедшего возник пожар, площадь которого составила 100 кв. м. По предварительной информации, взрыв на заводе произошел из-за нарушений требований безопасности во время работы.

По словам источника, полная ликвидация возгорания была объявлена в 13.00.

Ранее сообщалось, что при взрыве на крупном оборонном предприятии в Нижегородской области погибли три человека и трое госпитализированы.