На российском оборонном заводе произошел взрыв

Нижегородской области на оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске произошел взрыв, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах в пятницу, 31 августа.

«Инцидент произошел в цехе по производству аммонала», — отметил собеседник агентства. После взрыва возник пожар площадью в сотню квадратных метров.

Обстоятельства произошедшего и причины взрыва выясняются.

Завод имени Свердлова занимается производством боеприпасов, взрывчатых материалов, а также зарядов для горнорудной и нефтегазовой промышленности.