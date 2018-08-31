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На российском оборонном заводе произошел взрыв
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На российском оборонном заводе произошел взрыв 

Lenta.ru + ещё 20 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Нижегородской области на оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске произошел взрыв, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах в пятницу, 31 августа.
«Инцидент произошел в цехе по производству аммонала», — отметил собеседник агентства. После взрыва возник пожар площадью в сотню квадратных метров.
Обстоятельства произошедшего и причины взрыва выясняются.
Завод имени Свердлова занимается производством боеприпасов, взрывчатых материалов, а также зарядов для горнорудной и нефтегазовой промышленности.
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