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Один человек погиб и двое пострадали при пожаре во Владимирской области
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Один человек погиб и двое пострадали при пожаре во Владимирской области 

ТАСС 50 минут назад
ТАСС, 31 августа. Три человека пострадали в результате пожара в городе Ковров Владимирской области, один из них погиб. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС региона.
"В 04:09 мск 31 августа в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ковров, ул. Колхозная, 28. На месте пожара найдено тело женщины. Двое пострадали, у одного из них состояние средней степени тяжести", — говорится в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что эвакуация жильцов дома не потребовалась. Ликвидация пожара заняла чуть более часа. На пожар прибыло четыре единицы техники и 13 человек личного состава.
ТАСС: последние новости
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