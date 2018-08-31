Один человек погиб и двое пострадали при пожаре во Владимирской области

"В 04:09 мск 31 августа в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ковров, ул. Колхозная, 28. На месте пожара найдено тело женщины. Двое пострадали, у одного из них состояние средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что эвакуация жильцов дома не потребовалась. Ликвидация пожара заняла чуть более часа. На пожар прибыло четыре единицы техники и 13 человек личного состава.