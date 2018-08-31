Вертолет ВМС Пакистана упал в море у побережья страны

ИСЛАМАБАД , 31 августа. / ТАСС /. Вертолет Военно-морских сил Пакистана упал в Аравийское море, погиб один военнослужащий. Об этом в пятницу сообщает телеканал Geo TV.

По информации телеканала, вертолет совершал регулярный облет вдоль береговой линии, во время которого упал в море. Один военнослужащий погиб, остальные члены экипажа получили ранения. Причины ЧП пока не установлены.

В прошлом месяце вертолет Военно-воздушных сил Пакистана также потерпел крушение возле аэропорта Бача Хан в Пешаваре. Тогда в результате жесткой посадки погибли двое из четырех членов экипажа.