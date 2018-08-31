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Вертолет ВМС Пакистана упал в море у побережья страны
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Вертолет ВМС Пакистана упал в море у побережья страны 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ИСЛАМАБАД, 31 августа. /ТАСС/. Вертолет Военно-морских сил Пакистана упал в Аравийское море, погиб один военнослужащий. Об этом в пятницу сообщает телеканал Geo TV.
По информации телеканала, вертолет совершал регулярный облет вдоль береговой линии, во время которого упал в море. Один военнослужащий погиб, остальные члены экипажа получили ранения. Причины ЧП пока не установлены.
В прошлом месяце вертолет Военно-воздушных сил Пакистана также потерпел крушение возле аэропорта Бача Хан в Пешаваре. Тогда в результате жесткой посадки погибли двое из четырех членов экипажа.
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