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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в центральной Греции
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в центральной Греции 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: Русские Афины
Около греческого города Кардица, расположенного в центральной части страны, произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета, передает информагентство Nation News.
Подземный толчок произошел в 10​​:12 мск. Очаг землетрясения располагался в 32 километрах западнее города Кардица на глубине 10 км. Толчки могли ощутить жители населенных пунктов, расположенных на территории от Корфу и Паксоса до Ламии и от Кефалонии до Катерини.
Землетрясение не считается сильным. Сведения о разрушениях или жертвах не поступали. Однако, по словам специалистов, могли возникнуть проблемы со старыми домами или в результате оползней.
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