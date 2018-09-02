Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в центральной Греции

Около греческого города Кардица , расположенного в центральной части страны, произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета, передает информагентство Nation News.

Подземный толчок произошел в 10​​:12 мск. Очаг землетрясения располагался в 32 километрах западнее города Кардица на глубине 10 км. Толчки могли ощутить жители населенных пунктов, расположенных на территории от Корфу и Паксоса до Ламии и от Кефалонии до Катерини.

Землетрясение не считается сильным. Сведения о разрушениях или жертвах не поступали. Однако, по словам специалистов, могли возникнуть проблемы со старыми домами или в результате оползней.