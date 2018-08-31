Ночью при пожаре в Коврове погибла женщина

В ночь с 30 на 31 августа при пожаре в Коврове погибла 50-летняя женщина, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар начался в 4.09 в многоквартирном доме на улице Колхозной. На место происшествия прибыли 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Они эвакуировали жильцов. В 5.10 огонь удалось потушить.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело женщины. В результате ЧП пострадали еще два человека — 49-летний мужчина, который находится в реанимации, и 20-летний юноша.

По данному факту СК проводит проверку.