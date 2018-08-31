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Ночью при пожаре в Коврове погибла женщина
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Ночью при пожаре в Коврове погибла женщина 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В ночь с 30 на 31 августа при пожаре в Коврове погибла 50-летняя женщина, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар начался в 4.09 в многоквартирном доме на улице Колхозной. На место происшествия прибыли 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Они эвакуировали жильцов. В 5.10 огонь удалось потушить.
Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело женщины. В результате ЧП пострадали еще два человека — 49-летний мужчина, который находится в реанимации, и 20-летний юноша.
По данному факту СК проводит проверку.
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