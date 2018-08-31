СКР: версия о взрыве на борту упавшего под Смоленском Ту-154 не подтвердилась

Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко , версия о взрыве проверялась несколько раз и подтверждения не нашла. По её словам, вопросов о причинах катастрофы у российского следствия не осталось. Отмечается, что экипаж не принял своевременных мер по уходу на запасной аэродром при плохих погодных условиях. Авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Тогда потерпел крушение самолёт Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту находились 96 человек, все они погибли.