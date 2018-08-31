Нейросеть научилась предсказывать землетрясения точнее ученых

Ученые рассказали, что во время обучения они загрузили в нейросеть около 130 тысяч шаблонов землетрясений и их отголосков, которые называются афтершоками, произошедших за последние несколько десятилетий.

В отличие от стандартных методов предсказания, искусственный интеллект рассматривает два дополнительных фактора — максимальное изменение напряжения сдвига и критерий Крамера-Мезеса, который учитывается в промышленности, но никогда не использовался при предсказании сейсмических событий, — пояснили изобретатели.

Спустя некоторое время после обучения специалисты получили алгоритм, который с точностью в 0,849 (по шкале от 0 до 1) может определить, когда и где начнется землетрясение.

Стоит отметить, что существующий сейчас метод прогнозирования землетрясений справился с задачей лишь на 0,583.

Недавно мы писали, что в Японии произошло землетрясение в 6,1 балла. В результате происшествия три человека погибли по меньшей мере 217 пострадали.