Нейросеть научилась предсказывать землетрясения точнее ученых 

Специалисты Гарвардского университета совместно с компанией Google разработали нейросеть, которая умеет предсказывать землетрясения намного точнее, чем традиционные сейсмологические методы.
Ученые рассказали, что во время обучения они загрузили в нейросеть около 130 тысяч шаблонов землетрясений и их отголосков, которые называются афтершоками, произошедших за последние несколько десятилетий.
В отличие от стандартных методов предсказания, искусственный интеллект рассматривает два дополнительных фактора — максимальное изменение напряжения сдвига и критерий Крамера-Мезеса, который учитывается в промышленности, но никогда не использовался при предсказании сейсмических событий, — пояснили изобретатели.
Спустя некоторое время после обучения специалисты получили алгоритм, который с точностью в 0,849 (по шкале от 0 до 1) может определить, когда и где начнется землетрясение.
Стоит отметить, что существующий сейчас метод прогнозирования землетрясений справился с задачей лишь на 0,583.
Недавно мы писали, что в Японии произошло землетрясение в 6,1 балла. В результате происшествия три человека погибли по меньшей мере 217 пострадали.