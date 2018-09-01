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Синоптики предупредили о надвигающихся на Алтайский край заморозках
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Синоптики предупредили о надвигающихся на Алтайский край заморозках 

АиФ — Алтай + ещё 2 14 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Заморозки ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни, следует из прогноза гидрометеослужбы, который опубликован на официальном сайте регионального ГУ МЧС.
По прогнозам синоптиков, Алтайский край ждет похолодание. Так, в воскресенье, 2 сентября, пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Ветер усилится до 18 метров в секунду.
В ночь на понедельник, 3 сентября, а также в утренние часы возможны заморозки — от нуля до минус одного градуса по Цельсию. Они ожидаются в низких местах на северо-западе края.
Ранее в МЧС рассказали о возможных ЧС в Алтайском крае до 6 сентября.
АиФ — Алтай: последние новости
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