Синоптики предупредили о надвигающихся на Алтайский край заморозках

По прогнозам синоптиков, Алтайский край ждет похолодание. Так, в воскресенье, 2 сентября, пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 3 сентября, а также в утренние часы возможны заморозки — от нуля до минус одного градуса по Цельсию. Они ожидаются в низких местах на северо-западе края.

Ранее в МЧС рассказали о возможных ЧС в Алтайском крае до 6 сентября.