Сильный ветер, гроза и ливень были в Сочи во время ЧП с самолетом

СОЧИ , 1 сентября. / ТАСС /. Гроза, сильный дождь и шквалистый ветер были в районе аэропорта в Сочи перед посадкой самолета, который выкатился со взлетно-посадочной полосы, сообщила ТАСС в субботу заместитель начальника Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова. "В тот момент, по данным метеостанции в аэропорту, наблюдался ливень категории «опасное явление», за час выпало 66,2 мм осадков, наблюдалось шквалистое усиление ветра до 23 м/с и грозовая активность", — сказала она. По словам Федоровой, подобные ливни не редкость для субтропического климата Сочи. Самолет авиакомпании UTair , прибывший в ночь на субботу из Москвы, скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. В результате возникшего на борту пожара сгорело левое крыло самолета, а также была повреждена носовая часть судна. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, они эвакуированы. Сообщалось о 18 травмированных и одном погибшем — сотруднике аэропорта.