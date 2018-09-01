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Сильный ветер, гроза и ливень были в Сочи во время ЧП с самолетом
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Сильный ветер, гроза и ливень были в Сочи во время ЧП с самолетом 

ТАСС + ещё 8 18 часов назад
Фото: Живая Кубань
СОЧИ, 1 сентября. /ТАСС/. Гроза, сильный дождь и шквалистый ветер были в районе аэропорта в Сочи перед посадкой самолета, который выкатился со взлетно-посадочной полосы, сообщила ТАСС в субботу заместитель начальника Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова.
"В тот момент, по данным метеостанции в аэропорту, наблюдался ливень категории «опасное явление», за час выпало 66,2 мм осадков, наблюдалось шквалистое усиление ветра до 23 м/с и грозовая активность", — сказала она. По словам Федоровой, подобные ливни не редкость для субтропического климата Сочи.
Самолет авиакомпании UTair, прибывший в ночь на субботу из Москвы, скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. В результате возникшего на борту пожара сгорело левое крыло самолета, а также была повреждена носовая часть судна. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, они эвакуированы. Сообщалось о 18 травмированных и одном погибшем — сотруднике аэропорта.
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