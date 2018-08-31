СКР РФ: самолет Качинского разбился не из-за теракта, а из-за ошибок экипажа

Вопросов о причинах катастрофы самолета ВВС Республики Польша Ту-154 в 2010 году под Смоленском у российского следствия не осталось.

По ее словам, трагедия произошла из-за действий пилотов: командир самолета не стал уходить на запасной аэродром в условиях сильного тумана, а экипаж неправильно действовал при посадке, не видя наземных ориентиров.

Петренко подчеркнула, что рассматривались и иные версии, в том числе, высказанное польской стороной предположение, что президентский борт был взорван. Она отметила, что данная версия не нашла подтверждения. В том числе и у специалистов Межгосударственного авиационного комитета , которые проводили собственное расследование причин падения Ту-154 польского президента Леха Качиньского 10 апреля 2010 года. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 96 человек, включая польского лидера.

Представитель СКР сообщила, что с самого начала расследование приняло международный характер и польские следователи 11 раз приезжали в Россию для работы с вещдоками. Петренко проинформировала общественность о том, что и на этот раз российская сторона готова предоставить польским коллегам дополнительный осмотра фрагментов самолета, который хранится в Смоленске. Данное мероприятие состоится с 3 по 7 сентября.