В Кунгуре на пожаре погиб мужчина, двух человек удалось спасти

Ранним утром 31 августа в Кунгуре произошёл пожар, в результате которого погиб 55-летний мужчина. Возгорание началось около пяти часов утра.

«Сообщение о пожаре в частном доме по улице Пролетарская поступило на пульт дежурного в 05.02, на место выехали спасатели, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города Кунгура, — сообщили в кунгурской городской службе спасения. — Ликвидировать пожар удалось только в 06.50 утра, в результате происшествия погиб один мужчина, двух человек — 82-летнюю женщину и 55-летнего мужчину пожарным удалось спасти».

На месте работают следователи, по факту пожара проводится проверка, выясняются причины произошедшего.