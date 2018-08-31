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В Кунгуре на пожаре погиб мужчина, двух человек удалось спасти
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В Кунгуре на пожаре погиб мужчина, двух человек удалось спасти 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Ранним утром 31 августа в Кунгуре произошёл пожар, в результате которого погиб 55-летний мужчина. Возгорание началось около пяти часов утра.
«Сообщение о пожаре в частном доме по улице Пролетарская поступило на пульт дежурного в 05.02, на место выехали спасатели, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города Кунгура, — сообщили в кунгурской городской службе спасения. — Ликвидировать пожар удалось только в 06.50 утра, в результате происшествия погиб один мужчина, двух человек — 82-летнюю женщину и 55-летнего мужчину пожарным удалось спасти».
На месте работают следователи, по факту пожара проводится проверка, выясняются причины произошедшего.
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