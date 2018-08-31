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В Южноуральском поселке из-за крупного пожара взорвался газовый баллон
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В Южноуральском поселке из-за крупного пожара взорвался газовый баллон 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В частном доме в поселке Мисяш Чебаркульского района взорвался газовый баллон. Взрыв произошел в результате крупного пожара.
По информации пресс-службы МЧС региона, огонь вспыхнул в бане, хозяева пытались самостоятельно справиться с возгоранием, но безуспешно. Из-за ветра огонь усилился и распространился на жилой дом, где находился газовый баллон. Он взорвался.
На место происшествия прибыли 6 единиц пожарной техники. Пожарные провели разведку: проверили все помещения, людей в них обнаружено не было, после чего приступили к тушению. К тому времени огнем были охвачены две бани, дом, надворные постройки, повреждены дом соседнего участка и гараж. Пострадавших нет. Пожарные отмечают, что если бы владельцы участка не пытались самостоятельно справиться с огнем, то разрушений могло бы быть меньше.
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