Синоптики вновь прогнозируют дожди и усиление ветра в Приморском крае в начале сентября

Синоптики в Приморье предупреждают о приближении 3 сентября двух циклонов, которые вызовут сильные дожди и усиление ветра на большей части края, сообщается в пятницу на сайте Приморского гидрометцентра (Примгидромет).

В Приморском крае продолжается наводнение из-за не прекращавшихся с 21 по 30 августа дождей. С 25 августа режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Михайловском, Надеждинском, Черниговском и Октябрьском районах. Накануне в реках Приморья отмечался спад уровня воды, однако в пятницу он вновь повысился на 0,3−0,8 метра.

«Днем 3 сентября дожди начнутся в южной половине Приморья, к вечеру на юго-западе усилятся. 4 и 5 сентября на большей части края пройдут сильные дожди <>, местами возможны очень сильные <>. В крае и на побережье ожидается усиление южного ветра до 13−22 м/с. В среду, 5 сентября, ситуация может усугубиться под влиянием тайфуна «Джеби», — говорится в сообщении.

Синоптики рассматривают две возможные траектории движения тайфуна. По одной, он к вечеру 5 сентября выйдет на север Японского моря и пройдет вдоль восточного побережья Приморского края, из-за чего усилятся дожди в восточной половине и ветер на побережье до 25−30 м/с, а волны достигнут высоты 2,5−3 метров. По другой версии, траектория тайфуна будет проходить восточнее, над островами Хоккайдо и Сахалин, и существенного влияния на погодные условия Приморья он не окажет.

«Дожди такой интенсивности могут привести к неблагоприятным паводкам на большей части края с подъемом уровня воды до 2 м, со значительными затоплениями прилегающих к рекам территорий», — предупреждает Примгидромет.