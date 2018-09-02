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В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Джеби»
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В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Джеби» 

АиФ-Владивосток + ещё 9 3 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Сильный ветер и ливни ожидаются в Приморье 3, 4 и 5 сентября, сообщает региональное ГУ МЧС Россини со ссылкой на Приморское УГМС.
Штормовое предупреждение связано с влиянием активного циклона, смещающегося с территории Китая к Приморскому краю. Утром 5 сентября ожидается выход тайфуна «Джеби» на север Японского моря.
Вечером 3 сентября местами на юго-западе Приморья, а также 4 и 5 сентября во Владивостоке и большинстве районов края ожидаются ливни. На востоке края количество осадков за 12 часов и менее может составить более 70 мм.
По прогнозам синоптиков, ветер усилится до 22 м/с, а местами на побережье — от 25 до 30 м/с. Высота волн в районе мыса Поворотный — моста Золотой может составить до 2,5—3,5 метров. В портах восточного побережья возможен подъем уровня воды до критических отметок.
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