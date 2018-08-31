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Синоптики предупреждают о возможном ураганном ветре в Приморье
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Синоптики предупреждают о возможном ураганном ветре в Приморье 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — РИА Новости. Ураганный ветер, шестиметровые волны и подъем уровня моря на два метра может принести тайфун «Джеби» на восточное побережье Приморья, сообщает пресс-служба Примгидромета.
В Приморье из-за подтоплений после тайфуна Soulik ввели режим повышенной готовности, в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском и Черниговском районах — режим чрезвычайной ситуации.
"4 сентября штормовой (ветер), а 5 сентября, с прохождением тайфуна, ветер может быть ураганной силы, до 100 км/час, высота волн до шести метров. Вполне вероятен и подъем уровня моря до двух метров с подтоплением устьев малых рек (штормовой нагон). Учитывая, что малые реки, впадающие в Японское море, быстро реагируют на интенсивные дожди и с учетом подпора с моря возможны их разливы, выходы воды на пойму, размывы автодорог с угрозой мостов", — рассказал начальник управления Борис Кубай.
Также начальник управления отметил, что подтверждается вероятность выхода на Приморье активного южного циклона в начале сентября. Это может произойти 3-4 сентября.
"В этот период в крае практически повсеместно пройдут интенсивные дожди. Больше всего осадков с достижением опасных значений может выпасть сначала в юго-западной, затем в юго-восточной, восточной и центральной части края", — сказал Кубай.
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