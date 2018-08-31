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Сильные дожди вновь накроют Приморский край
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Сильные дожди вновь накроют Приморский край 

Primpress 6 часов назад
Фото: Primpress
На следующей неделе погода в Приморье вновь ухудшится, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
Primpress: последние новости
Пик паводков в Приморье ожидают в начале следующей недели В Приморье зарегистрированы две чрезвычайные ситуации В двух муниципалитетах Приморья развернуты пункты временного размещения
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