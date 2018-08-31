Пенсионер построил себе среди леса дом из самолета Boeing 727

Несколько лет назад американский пенсионер из Орегона Брюс Кэмпбелл построил себе дом из самолета Boeing 727. Свой новый дом Кэмпбелл установил в лесу за пределами города Портленд. Салон самолета подвергся довольно серьезной переделке: мужчина привел в порядок кабину, лестницы, установил светодиодное освещение, напольное покрытие сделал прозрачным. Есть в самолете и душ, правда, без душевой кабинки. Чтобы превратить самолет в свое жилище, бывшему инженеру потребовалось 10 лет и более 200 тыс. долларов США.

Но на этом пенсионер останавливаться не собирается. Теперь в его планах построить второй дом из Boeing 747 в Японии

1. Дом из самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. ( Фото: Reuters / Steve DiPaola)

2. Пенсионер Брюс Кэмпбелл в своем доме из самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. 64-летний Кэмпбелл потратил 10 лет и около 220 тысяч долларов для воплощения в жизнь своей идеи. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)

3. Брюс Кэмпбелл сидит в кабине Боинга 727, который теперь стал его домом. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)

4. Полнофункциональный туалет в доме из самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)

5. Брюс Кэмпбелл позирует на входе в хвостовой части самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)

6. Брюс Кэмпбелл чистит зубы у раковины в своем доме из самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)

7. Брюс Кэмпбелл бреется в своем доме из самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)

8. Пенсионер Брюс Кэмпбелл в своем доме из самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)

9. Кабина самолета Boeing 727, которую Брюс Кэмпбелл в настоящее время ремонтирует. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)