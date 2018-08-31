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Пенсионер построил себе среди леса дом из самолета Boeing 727
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Пенсионер построил себе среди леса дом из самолета Boeing 727 

BigPikcha.ru 8 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Несколько лет назад американский пенсионер из Орегона Брюс Кэмпбелл построил себе дом из самолета Boeing 727. Свой новый дом Кэмпбелл установил в лесу за пределами города Портленд. Салон самолета подвергся довольно серьезной переделке: мужчина привел в порядок кабину, лестницы, установил светодиодное освещение, напольное покрытие сделал прозрачным. Есть в самолете и душ, правда, без душевой кабинки. Чтобы превратить самолет в свое жилище, бывшему инженеру потребовалось 10 лет и более 200 тыс. долларов США.
Но на этом пенсионер останавливаться не собирается. Теперь в его планах построить второй дом из Boeing 747 в Японии.
1. Дом из самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)
2. Пенсионер Брюс Кэмпбелл в своем доме из самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. 64-летний Кэмпбелл потратил 10 лет и около 220 тысяч долларов для воплощения в жизнь своей идеи. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)
3. Брюс Кэмпбелл сидит в кабине Боинга 727, который теперь стал его домом. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)
4. Полнофункциональный туалет в доме из самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)
5. Брюс Кэмпбелл позирует на входе в хвостовой части самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)
6. Брюс Кэмпбелл чистит зубы у раковины в своем доме из самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)
7. Брюс Кэмпбелл бреется в своем доме из самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)
8. Пенсионер Брюс Кэмпбелл в своем доме из самолета Boeing 727 в лесу за пределами города Портленд, штат Орегон, США. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)
9. Кабина самолета Boeing 727, которую Брюс Кэмпбелл в настоящее время ремонтирует. (Фото: Reuters / Steve DiPaola)
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