Авиакатастрофа во Флориде унесла жизни 4 человек

В американском штате Флорида легкомоторный гражданский самолет рухнул на территорию базы ВВС США . В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

По данным СМИ, двухмоторный самолет Beechcraft B60 упал в лесном массиве на территории авиабазы Эглин на северо-западе штата. Погибли все находившиеся на его порту люди, пострадавших на земле нет, передает ТАСС

Гражданский самолет вылетел из штата Огайо и следовал в аэропорт, расположенный неподалеку от авиабазы. Причины крушения пока не выяснены.