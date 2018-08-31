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Авиакатастрофа во Флориде унесла жизни 4 человек
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Авиакатастрофа во Флориде унесла жизни 4 человек 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В американском штате Флорида легкомоторный гражданский самолет рухнул на территорию базы ВВС США. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.
По данным СМИ, двухмоторный самолет Beechcraft B60 упал в лесном массиве на территории авиабазы Эглин на северо-западе штата. Погибли все находившиеся на его порту люди, пострадавших на земле нет, передает ТАСС.
Гражданский самолет вылетел из штата Огайо и следовал в аэропорт, расположенный неподалеку от авиабазы. Причины крушения пока не выяснены.
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