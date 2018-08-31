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Необитаемый остров на Колыме отдадут туристам
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Необитаемый остров на Колыме отдадут туристам 

News.ru 10 часов назад
Фото: News.ru
Необитаемый остров Завьялова в Магаданской области сделают туристической жемчужиной региона. В 50 км от областного центра началась реализация большого проекта.
На первом его этапе на Колыму из арктической Якутии привезли двадцать пять детёнышей овцебыков, сообщает РИА Новости.
Остров Завьялова — один из российских островов в Тихом океане, площадью 116 квадратных километров. Необитаемым он стал около 30 лет назад. До 1988 года здесь стояла метеостанция, работал маяк и рыбозавод.
Заселение острова овцебыками контролирует известный ученый Тарас Сипко. По его словам, в Магаданскую область овцебыков впервые завезли в 2005 году. Сейчас они живут в тайге, в нескольких сотнях километров от ближайшего населенного пункта. На острове Завьялова детёнышам из Якутии будет комфортнее — климат здесь значительно мягче, зимой не бывает холоднее минус 25 градусов.
В специально построенном загоне овцебыки будут жить до ноября под присмотром охотников. Пока они маленькие, им будет сложно отбиваться от медведей и других хищников. В будущем на Завьялова собираются также привезти диких оленей и яков.
Строительство на острове большого туристического комплекса начнётся летом 2019 года. На первоначальном этапе инвестор вложит в проект около 40 млн рублей.
По словам врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, это будет некий экологический парк. Для туристов здесь подготовят разного рода услуги — рыбалку, обзорные морские экскурсии. На острове можно увидеть и сивучей, и птичьи базары, и косаток, и китов. Первых туристов здесь собираются встречать через три года.
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