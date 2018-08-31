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AP: легкий самолет упал на территорию базы ВВС США, четверо погибли
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AP: легкий самолет упал на территорию базы ВВС США, четверо погибли 

ТАСС 10 часов назад
НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Небольшой гражданский самолет упал в четверг на территорию базы ВВС США в американском штате Флорида. Как сообщило агентство Associated Press, погибли четыре человека.
По данным AP, легкий двухмоторный Beechcraft B60 рухнул на территории базы Эглин на северо-западе штата. Все находившиеся на борту погибли.
Так как воздушное судно упало в лесном массиве на большом расстоянии от военных объектов, пострадавших не земле не было. Самолет вылетел из штата Огайо и следовал в аэропорт, расположенный неподалеку от базы Эглин. Причины катастрофы пока не сообщаются.
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