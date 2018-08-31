Под Краснодаром горела лесополоса

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:19. Спустя несколько часов, в 21:03, огонь в населенном пункте удалось локализовать. В пресс-службе отмечают, что основной очаг открытого горения составил 150 квадратных метров.

Всего, общая площадь пожара составила 0,6 га. В настоящее время информации о пострадавших и погибших нет. Все детали происшествия устанавливается.