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Под Краснодаром горела лесополоса
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Под Краснодаром горела лесополоса 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера вечером хуторе Восточном под Краснодаром произошел пожар в лесополосе. Информацию передает пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:19. Спустя несколько часов, в 21:03, огонь в населенном пункте удалось локализовать. В пресс-службе отмечают, что основной очаг открытого горения составил 150 квадратных метров.
Всего, общая площадь пожара составила 0,6 га. В настоящее время информации о пострадавших и погибших нет. Все детали происшествия устанавливается.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно в краснодарской многоэтажке произошел пожар. Было эвакуировано 20 человек. Кроме этого, как сообщают пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю, шесть жильцов удалось спасти.
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