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В Казахстане произошло землетрясение
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В Казахстане произошло землетрясение 

РИА Новости + ещё 2 17 часов назад
АЛМА-АТА, 31 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу в Казахстане, сообщила сейсмологическая опытно-методологическая экспедиция министерства образования и науки страны.
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 18.21 (15.21 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 53 километрах к юго-востоку от Алма-Аты.
"Глубина (залегания очага — ред.) 15 километров", — говорится в сообщении сейсмологов. В Алма-Ате ощущались подземные толчки силой 4 балла. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
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