В Казахстане произошло землетрясение

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 18.21 (15.21 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 53 километрах к юго-востоку от Алма-Аты.

"Глубина (залегания очага — ред.) 15 километров", — говорится в сообщении сейсмологов. В Алма-Ате ощущались подземные толчки силой 4 балла. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.