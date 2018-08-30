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В Кабардино-Балкарии МЧС спасает екатеринбуржцев, застрявших на Эльбрусе
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В Кабардино-Балкарии МЧС спасает екатеринбуржцев, застрявших на Эльбрусе 

e1.ru + ещё 3 19 часов назад
Фото: e1.ru
В Кабардино-Балкарской Республике МЧС начало операцию по спасению двух туристов из Екатеринбурга. Как сообщили в ведомстве, они находятся на высоте в 3600 метров в районе горы Эльбрус.
— В 16 часов 30 минут 30 августа 2018 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР, поступила предварительная информация о том, что на высоте 3600 метров восточный склон горы Эльбрус в 19 км от поселка Эльбрус зарегистрированная группа из 2 человек из города Екатеринбург попросила о помощи, — рассказали в ведомстве.
На место происшествия уже вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Как рассказали в ведомстве, их группа состоит из трех человек.
Если вы знаете информацию об этом происшествии или среди потерявшихся есть ваши родственники или знакомые, сообщите нам об этом по круглосуточному номеру редакции: +7 (343) 379-49-95. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber или Telegram по номеру: +7 909 704 57 70
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