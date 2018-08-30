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Туристы из Екатеринбурга при подъеме на Эльбрус запросили помощи у спасателей
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Туристы из Екатеринбурга при подъеме на Эльбрус запросили помощи у спасателей 

ТАСС + ещё 9 20 часов назад
Фото: ЕАН
НАЛЬЧИК, 30 августа. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на помощь двум туристам из Екатеринбурга, которые во время подъема на Эльбрус подали сигнал бедствия, сообщается в четверг на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).
"Поступила предварительная информация о том, что на высоте 3,6 тыс. метров — восточный склон горы Эльбрус — в 19 км от поселка Эльбрус зарегистрированная группа из двух человек из города Екатеринбурга попросила о помощи. На место выдвинулись трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда", — говорится в сообщении.
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