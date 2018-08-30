Туристы из Екатеринбурга при подъеме на Эльбрус запросили помощи у спасателей

НАЛЬЧИК , 30 августа. / ТАСС /. Спасатели выдвинулись на помощь двум туристам из Екатеринбурга , которые во время подъема на Эльбрус подали сигнал бедствия, сообщается в четверг на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).

"Поступила предварительная информация о том, что на высоте 3,6 тыс. метров — восточный склон горы Эльбрус — в 19 км от поселка Эльбрус зарегистрированная группа из двух человек из города Екатеринбурга попросила о помощи. На место выдвинулись трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда", — говорится в сообщении.