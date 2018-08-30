В КБР и КЧР объявили штормовое предупреждение

В ближайшие три часа и до конца суток 30, а также 31 августа и 1 сентября местами по КБР КЧР ожидаются обильные осадки, сильный ветер, грозы, сообщили в управлениях МЧС этих республик.

В регионах в связи с этим возможны подтопления, размыв берегов рек, повреждение кровли, порывы сетей и прочие неприятности.

А на Ставрополье, по данным Ставропольского гидрометцентра, 31 августа возможна гроза.

Температура воздуха в крае 31 августа несколько снизится.

В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют по возможности воздержаться от поездок, а если стихия застала на улице, укрыться в ближайшем здании.