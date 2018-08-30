Часто ли гибнут спасатели, исполняя свой долг?

Северной Осетии во время эвакуации с горы Галдор тел кубанских альпинистов погиб ставропольский спасатель МЧС Эдуард Скрипник.

«В горах Северной Осетии это первый случай гибели сотрудника МЧС во время поисково-спасательной операции», — ответила пресс-секретарь республиканского управления МЧС Юлия Старченко.

Для ставропольского поисково-спасательного отряда это тоже первая подобная потеря, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС. Подробности гибели своего сотрудника там пока не раскрывают.

Известно, что он погиб 26 августа, через три дня после того, как в лощине на склоне горы с воздуха были замечены тела трёх краснодарских альпинистов. Больше суток спасатели Северной Осетии и соседних регионов не могли подобраться к ним из-за постоянного сильного камнепада, вызванного таянием льда на вершине горы. По некоторым данным, именно камнепад стал причиной смерти спасателя. В итоге для эвакуации тел задействовали вертолет «Еврокоптер» частной компании из Ставропольского края.

Эдуард Скрипник поступил в Ставропольский поисково-спасательный отряд МЧС России в 2007 году и с тех пор неоднократно руководил сложными поисково-спасательными операциями, был опытным и смелым альпинистом.