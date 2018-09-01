Глава Минтранса прибыл на место катастрофы Boeing в Сочи

Как передаёт агентство «Интерфаксу» со ссылкой на свои источники в ведомстве, в настоящее время проводится совещание оперативного штаба во главе с министром.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что во время посадки самолёта Boeing 737 авиакомпании Utair произошло возгорание.

В этот момент на борту находилось 160 человек. Уже известно, что самолёт загорелся после того, как выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение.

В результате ЧП пострадали 18 человек, трое из них дети. Погибших нет. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Также уточняется, что в аэропорту работают психологи.

Для расследования инцидента сформирована комиссия МАК

По словам главы Минтранса, пассажирам, которые решили сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты.

Авиакатастрофа в Сочи: Во время ЧП с самолетом в Сочи погиб сотрудник аэропорта