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Глава Минтранса прибыл на место катастрофы Boeing в Сочи
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Глава Минтранса прибыл на место катастрофы Boeing в Сочи 

Свободная пресса + ещё 3 1 час назад
Фото: В городе N
Евгений Дитрих — глава Минтранса РФ — прибыл на место аварии Boeing 737-800 авиакомпании Utair в Сочи.
Как передаёт агентство «Интерфаксу» со ссылкой на свои источники в ведомстве, в настоящее время проводится совещание оперативного штаба во главе с министром.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что во время посадки самолёта Boeing 737 авиакомпании Utair произошло возгорание.
В этот момент на борту находилось 160 человек. Уже известно, что самолёт загорелся после того, как выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение.
В результате ЧП пострадали 18 человек, трое из них дети. Погибших нет. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Также уточняется, что в аэропорту работают психологи.
Для расследования инцидента сформирована комиссия МАК.
По словам главы Минтранса, пассажирам, которые решили сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты.
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