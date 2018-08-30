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В Екатеринбурге загорелась детская спортивная школа
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В Екатеринбурге загорелась детская спортивная школа 

ТАСС + ещё 7 23 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Возгорание кровли произошло в детско-юношеской спортивной школе в Екатеринбурге. Из здания были эвакуированы 23 человека, пострадавших нет, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
"Поступило сообщение о возгорании кровли детско— юношеской спортивной школы в Екатеринбурге. Пожарно— спасательные подразделения в течение 13 минут потушили огонь на площади 10 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 23 человека, из них 15 детей. В результате происшествия пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Наиболее вероятная причина возгорания — нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ, отметили в МЧС.
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