В Екатеринбурге загорелась детская спортивная школа

"Поступило сообщение о возгорании кровли детско— юношеской спортивной школы в Екатеринбурге. Пожарно— спасательные подразделения в течение 13 минут потушили огонь на площади 10 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 23 человека, из них 15 детей. В результате происшествия пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Наиболее вероятная причина возгорания — нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ, отметили в МЧС.