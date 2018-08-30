Наводнения в КНР: власти опасаются вспышки инфекционных заболеваний

Почти четыре миллиарда долларов. Таков ущерб от летних наводнений в Китае . Стихийное бедствие вызвали тайфуны и ливни. В двух провинциях пострадали почти 6,5 миллионов человек. Сотни тысяч пришлось эвакуировать. Власти опасаются вспышки инфекционных заболеваний. Подтопленные районы опрыскивают антисептиками. Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш — подробнее.

Великий китайский потоп. Вода заливает первые этажи зданий. Только за сутки спасатели получили более ста сообщений: люди умоляли помочь. Проливные дожди на востоке страны стали настоящим стихийным бедствием.

«Поскольку улицы затопило, пожарные машины проехать не смогли. Поэтому нашим сотрудникам пришлось проводить спасательную операцию пешком. Многие жители оказались заблокированными, у нас не было о них никакой информации, поэтому обследовали каждый дом», — указал сотрудник полицейского управления города Цюаньчжоу Чэнь Цзюньда.

Вместо зонта — спасательный жилет. Люди идут, держась за веревки. Иначе поток унесет вниз по улице. Китайский Цюаньчжоу сегодня больше похож на итальянскую Венецию.

«Когда мы подъехали, два десятка машин и мотоциклов стояли в воде. Мы помогли им выбраться из этой ловушки», — отметил сотрудник дорожной полиции Сюй Цзюньпэй.

По колено в воде подсчитывают убытки уличные торговцы. Товары буквально плавают по прилавкам.

«Я замерил: ее уровень в моем магазине достиг 30 сантиметров. Этот барьер мы смогли построить только тогда, когда осадки прекратились», — указал владелец магазина Фэн Зэнронг.

Стихия пришла в Китай месяц назад и отступать пока не собирается. Из-за паводков уже пострадали почти 6,5 миллионов человек. 18 — погибли. Еще 15 числятся пропавшими без вести.

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