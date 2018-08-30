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В Орск доставили тела еще двух погибших в крушении Ан-148
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В Орск доставили тела еще двух погибших в крушении Ан-148 

АиФ-Оренбург 32 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске похоронят еще двух жертв крушения Ан-148 в Подмосковье.
В город доставили тела сотрудников ОНОСа — Владимира Нормантовича и его сына Александра, сообщает Орск.ру.
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Напомним, что авиакатастрофа произошла 11 февраля 2018 года, когда самолет АН-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выполнял рейс Москва — Орск. Самолет упал в Раменском районе Московской области. В результате крушения погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. На борту находились три ребенка.
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