Супертайфун Jebi сформировался в Тихом океане и угрожает Приморью

Главный синоптик Приморья Борис Кубай сообщил, что в начале сентября в регион может прийти новая волна осадков. Очередной тайфун Jebi уже сформировался в Тихом океане и к 5 сентября, по прогнозам метеорологов, подойдет к японскому острову Хонсю супертайфуном. Об этом сообщил сайт Примгидромета.

По словам Бориса Кубая, тайфун окажет влияние на погоду в Приморском крае, но о силе его влияния пока говорить рано.

«Скорее всего, предварительный вариант мы озвучим в пятницу, 31 августа, а окончательный вердикт — в понедельник, 3 сентября. А пока будем внимательно следить за ситуацией», — заявил главный синоптик Приморского края.

Напомним, что последствия сильных ливней, вызванных тайфуном Soulik, ощущаются в регионе до сих пор. В результате непогоды в Приморье в пяти муниципалитетах был введен режим ЧС, дожди стали причиной подтопления дорог домов и садовых участков.