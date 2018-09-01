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Площадь контролируемых лесных пожаров в РФ за сутки сократилась почти на 300 га
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Площадь контролируемых лесных пожаров в РФ за сутки сократилась почти на 300 га 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Около 20 контролируемых пожаров на площади почти в 700 га зарегистрированы в России на утро субботы. Площадь возгораний за сутки сократилась почти на 300 га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"На 00:00 мск 1 сентября на территории Российской Федерации действовало 19 лесных пожаров на площади 674 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Большинство пожаров зарегистрированы в Красноярском крае, возгорания там отмечены на общей площади 170 га. Несколько пожаров действует в Свердловской области и в Пермском крае. Еще один очаг на площади 500 га действует во Владимирской области на землях военного лесничества. Этот пожар локализован.
Сутками ранее контролируемые пожары регистрировались в восьми регионах России на общей площади более 950 га.
В труднодоступных и отдаленных местностях действует еще 53 лесных пожара, пройденная ими с момента возникновения площадь составила почти 700 тыс. га. Огнем охвачены территории Якутии и Красноярского края. Все эти пожары не тушатся, так как, по данным Авиалесоохраны, затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.
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