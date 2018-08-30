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МЧС экстренно предупредило о смерчах и проливных дождях в Краснодарском крае
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МЧС экстренно предупредило о смерчах и проливных дождях в Краснодарском крае 

Новая Кубань + ещё 1 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 августа — Новая Кубань. Угроза формирования смерчей над акваторией Черного моря сохранится в ближайшие 3-6 часов на участке от Анапы до Магри. Сохраняется опасность их выхода и на сушу.
Также сегодня до конца суток и на ближайшие 3 дня прогнозируют серьезное ухудшение погодных условий: ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на единый номер пожарных и спасателей: 101, или по телефону доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861) 268-64-40.
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю обращает внимание жителей и гостей края о необходимости соблюдения мер безопасности!
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