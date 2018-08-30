Справиться с наводнением в Приморье помогают сто хабаровчан 

С 21 августа сто хабаровских спасателей устраняют последствия наводнения в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах Приморья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Спасатели из Хабаровска вместе с приморцами откачивают воду, расчищают заторы, строят временные защитные сооружения, подвозят населению воду и продукты.
— Вода постепенно спадает, однако 134 жилых дома и 221 придомовая территория в Михайловке, Кроуновке, Красном Яре и Уссурийске остаются подтопленными, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.
Хабаровские спасатели планируют оставаться в Приморье до конца наводнения.