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Справиться с наводнением в Приморье помогают сто хабаровчан
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Справиться с наводнением в Приморье помогают сто хабаровчан 

Хабаровский край сегодня 3 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
С 21 августа сто хабаровских спасателей устраняют последствия наводнения в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском и Надеждинском районах Приморья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Спасатели из Хабаровска вместе с приморцами откачивают воду, расчищают заторы, строят временные защитные сооружения, подвозят населению воду и продукты.
— Вода постепенно спадает, однако 134 жилых дома и 221 придомовая территория в Михайловке, Кроуновке, Красном Яре и Уссурийске остаются подтопленными, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.
Хабаровские спасатели планируют оставаться в Приморье до конца наводнения.
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