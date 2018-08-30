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В Афганистане пятеро полицейских погибли в результате взрыва
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Умер муж Матвиенко
Умер муж Матвиенко

В Афганистане пятеро полицейских погибли в результате взрыва 

РИА Новости + ещё 5 20 минут назад
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пять сотрудников пограничной полиции погибли в четверг в результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что автомобиль пограничной полиции наехал на мину в деревне Мохманд. Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (10.00 мск).
По данным телеканала, за последние месяцы в провинции произошло множество атак. Власти заявляют, что безопасность в регионе сейчас контролируется афганской армией.
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