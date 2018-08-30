В Афганистане пятеро полицейских погибли в результате взрыва

МОСКВА , 30 авг — РИА Новости . Пять сотрудников пограничной полиции погибли в четверг в результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана , сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что автомобиль пограничной полиции наехал на мину в деревне Мохманд. Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (10.00 мск).

По данным телеканала, за последние месяцы в провинции произошло множество атак. Власти заявляют, что безопасность в регионе сейчас контролируется афганской армией.