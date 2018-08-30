Во Владивостоке к берегу вынесло ещё одно иностранное рыболовецкое судно

Возможно, там находятся люди. 30 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю от очевидцев поступило сообщение о том, что со стороны материка в районе моста на остров Русский на берег вынесло малое рыбацкое судно, по внешним признакам иностранное, на котором, возможно, находятся люди. В 11:50 для проверки поступившей информации убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России в составе шести человек, одной единицы техники, передает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.