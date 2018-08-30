Огнеборцы ликвидировали очередной пожар во Всеволожском районе

Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти ликвидировали пожар в деревне Ваганово Всеволожского района. Горел дом на площади 150 кв. м.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по ЛО, вчера, 29 августа в 15:14 поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, д. Ваганово.

На месте происшествия работали дежурные смены 96 и 93 пожарно-спасательных частей Ленинградской области (6 человек, 2 ед. техники).

Горел дом на площади 150 кв. м.

Через час пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших нет.