Один человек стал жертвой дождей в Сеуле 

Один человек погиб в результате проливных дождей, обрушившихся на Сеул и север прилегающей к нему провинции Кёнгидо. С вечера 29 до утра 30 августа в городе Кояне выпало 524 мм осадков, в Янчжу — 406,5 мм, в Ыйчжонбу — 449 мм.
Аварийные службы получили порядка 700 сообщений о подтоплении жилых домов и служебных помещений. Из-за повреждения строений 117 семей остались без жилища, около 370 человек были эвакуированы из аварийных домов. Дожди прекратились утром, однако синоптики прогнозируют кратковременные осадки в Сеуле и провинции Кёнгидо до конца недели. Ранее в столичном регионе Южной Кореи жертвами дождей стали два человека, пишет ТАСС.