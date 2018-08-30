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Один человек стал жертвой дождей в Сеуле
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Один человек стал жертвой дождей в Сеуле 

News.ru 6 часов назад
Один человек погиб в результате проливных дождей, обрушившихся на Сеул и север прилегающей к нему провинции Кёнгидо. С вечера 29 до утра 30 августа в городе Кояне выпало 524 мм осадков, в Янчжу — 406,5 мм, в Ыйчжонбу — 449 мм.
Аварийные службы получили порядка 700 сообщений о подтоплении жилых домов и служебных помещений. Из-за повреждения строений 117 семей остались без жилища, около 370 человек были эвакуированы из аварийных домов. Дожди прекратились утром, однако синоптики прогнозируют кратковременные осадки в Сеуле и провинции Кёнгидо до конца недели. Ранее в столичном регионе Южной Кореи жертвами дождей стали два человека, пишет ТАСС.
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