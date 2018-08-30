Недалеко от Черепаново произошло землетрясение

Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,3. Оно зафиксировано на юге НСО в среду ночью, в 94 км юго-юго-восточнее Новосибирска . Об этом сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным филиала, эпицентр зафиксированного в 17:31 по Москве в среду землетрясения имел координаты 54.18 градуса северной широты и 83.51 градуса восточной долготы. И эпицентр этот находился примерно в 8 километрах от районного центра Черепаново.